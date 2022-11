Hernán Drago confirmó su romance con María Belén Palenzuela con una romántica foto

Hernán Drago confirmó su romance con María Belén Palenzuela, tras las mil y una pistas en las redes sociales que deslizaban que estaban saliendo.

La bailarina y modelo compartió a través de sus stoties de Instagram sus primeras dos fotos con Hernán. Y dejó en evidencia que están de novios.

En las imágenes se los puede ver recostados en un sillón, mientras él la abrazada con inmensa ternura y ella apoya su cabeza en su pecho. Imágenes a las que le sumó el emoji de corazón en señal de romance.

"Estamos juntos y muy bien... Me mata todos los que hablan e inventan sin saber", dijo María Belén en Mitre Live.

"Yo no soy del medio ni me interesa serlo, solo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber, ni Hernán ni yo cag... a nadie", le dijo la modelo a Juan Etchegoyen.

Antes de comenzar a salir con María Belén, él estaba en pareja con Verónica Paschiero. Y tras la ruptura, también se lo vinculó con Laurita Fernández.