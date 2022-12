La hermana de Thiago de Gran Hermano habló de su fuerte depresión: "Pensé en matarme"

Camila, la hermana de Thiago, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022, contó que sufre depresión y que tras la muerte de su madre pensó en quitarse la vida.

"La pérdida de mi mamá es algo que no pudo cicatrizar, a veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones... Pensé en matarme. Me fui a la costa una vez y no sé qué pasó, pero sé que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol, pero se cortó la soga. Son cosas de la vida, tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28 años y no haría algo así", contó en diálogo con Ulises Jaitt.

Camila, que sufrió violencia de género por parte del padre de Thiago, con quien aún tiene que convivir, contó que a pesar de todo lo que le pasa está dispuesta a hacer lo que haga falta para salir adelante. "Estoy bien, estoy saliendo adelante con mi familia. La estoy luchando sola y bien orgullosa de mi misma. Estoy saliendo adelante con mis hermanos después de todo lo que nos toca vivir", cerró, a corazón abierto, en una entrevista que le dio a El show de Ulises Jaitt.

