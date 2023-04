"Hay un montón de formas de ganar guita": a La Tora la acusaron de dejar sin trabajo a Juan Reverdito y respondió con todo

En medio de un stream, La Tora de Gran Hermano 2022 reaccionó sin filtro a un fuerte rumor. Al aire, leyó un tweet de una persona que la acusó de dejar a su excompañero, Juan Reverdito, sin trabajo. Y se indignó.

"Tanto Julieta como Romina están cortándoles la posibilidad de laburo a sus compañeros y se sabe. Lo mismo la Tora y Nacho lo hacen con Juan, el tachero, pero antes lo amaban", afirmó esta persona, tweet que La Tora desmintió completamente.

"Si yo no tengo ganas de laburar con alguien, no voy a laburar y no voy a compartir. Es tan simple como eso. En el hipotético caso de que eso pasara, yo voy a decidir con quién trabajar y con quién no, porque soy una piba adulta". G-plus

"¿Qué? Ahora resulta que yo bardeo a Juan... ¡No, están locos! Todo esto es mentira, obviamente. Voy a decir muchos puntos que tengo. Primero, si yo no tengo ganas de laburar con alguien, no voy a laburar y no voy a compartir. Es tan simple como eso. En el hipotético caso de que eso pasara, yo voy a decidir con quién trabajar y con quién no, porque soy una piba adulta", sentenció, sin filtro

"No sé, hay un montón de formas de ganar guita. Yo desde que tengo uso de razón, me la pasó laburando y tratando de laburar". G-plus

Acto seguido, le dijo a Juan que hay otras formas de ganar dinero más que en la TV. "Y hablando de lo de Juan, hoy estaba pensando que tranquilamente él podría stremear, porque dice que le bajó mucho el laburo del taxi. No sé, hay un montón de formas de ganar guita. Yo desde que tengo uso de razón, me la pasó laburando y tratando de laburar. Si él se propone algo, lo va a poder hacer", cerró, buena onda.

JUAN REVERDITO QUIERE SUMARSE AL BAILANDO 2023

El taxista contó que ser convocado al show de Marcelo Tinelli sería un golpe anímico positivo para él.

"Estoy muy complicado, en una situación complicada. Nada, estoy laburando, pero la verdad es que se me complica. Sabés que lindo sería un llamadito (para entrar en el Bailando). Es una revancha personal que quiero. La verdad es que mostré todo lo contrario de lo que soy adentro de la casa, estar en el Bailando sería un golpe anímico positivo para mí", había dicho en diálogo con LAM.