"Lo que hace es un lavadero de guita": Polémica acusación de Jorge Rial contra Nico Occhiato

Un inesperado cruce se desató entre Jorge Rial con Nicolás Occhiato. El animador de Argenzuela se había despachado contra el fundador del canal de streaming Luzu TV y ahora, fue por más y sugirió graves acusaciones. Sus palabras sirvieron para que el ex de Flor Vigna salga a responderle.

“¿Occhiato es el que dice que es apolítico, pero es partidario? ¡Ah! Ahora sé quién es Occhiato, perdón, no sabía. Pero no lo puse por él, lo puse por todos los periodistas que se dicen independientes y después aparecen en la lista de la oposición. Es raro”, lanzó, en LAM.

“No sé qué es Luzu”, deslizó, picantísimo, pero fue por más.

JORGE RIAL, MUY POLÉMICO CON NICO OCCHIATO “EL STREAMING ES UN GRAN LAVADERO DE GUITA”

“Estos pibes se hacen los cancheros del streaming y después en la vida real, arrugan. No te lo dicen nunca en la cara. No sé qué dijo el pibe, no me interesa. Es un mundo para pendejos que les gusta ese humor y me parece muy bien”, señaló.

En ese momento, lanzó una grave acusación. “Hoy el streaming es un gran lavadero de guita. Averiguen quién banca los streamings. Averiguen qué político se quiso sentar con Occhiato a comprarle Luzu. Se siente el lavarropa desde acá. ¡Es impresionante!”, arrojó.

“Algunas visualizaciones de Luzu están infladas. Andá a preguntarle a Pergolini. Yo no sé, pero él sabe. No tengo idea cómo escuchar un streaming, pero al único que escucharía sería Olga, el de Migue Granados. Del lado de la vida de Granados siempre”, cerró, filoso.