Habló Yolanda Andrade, la conductora mexicana que dice haberse casado con Verónica Castro: "No hicimos nada malo"

Las declaraciones de Yolanda Andrade (47), famosa conductora mexicana que se declaró lesbiana, generaron un aluvión mediático al asegurar que hace 20 años se casó Verónica Castro (66) en Ámsterdam, quien era su amiga y reaccionó enojadísima ante la versión. Ahora Yolanda dio su versión de los hechos en diálogo con Tomás Dente, periodista de Nosotros a la mañana.

“Hoy está muy difícil, porque es repetir lo mismo como si fuese un pecado, una cosa terrible y no pasó nada malo", empezó diciendo la animadora de Montse & Joe de Unicable. "No hicimos nada malo y como ella lo dijo en las imágenes que se vieron en todos lados, fue un momento divertido que pasó”, agregó, intentando desligarse de la polémica, haciendo referencia a que la boda que tuvo con la madre de Cristian Castro fue simbólica y en broma.

"No quiero lastimar a nadie ni nada cambia el amor que se le tiene a Verónica. No cambia nada su carrera, ella como mujer, como hermana, como mamá, como amiga, como todo", enfatizó Yolanda sobre la polémica que desató el enojo de Verónica.

Verónica: "Ya para mi edad, una señora de casi 70 años se me hace una falta de respeto; cuando ya te pasas ya no es chistoso". G-plus

“Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda”, aseveró la popular estrella de culebrones. “A mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién, pero no soy yo”, expresó. "Ya para mi edad, una señora de casi 70 años se me hace una falta de respeto; cuando ya te pasas ya no es chistoso", enfatizó.

La amistad entre Verónica y Yolanda surgió cuando Andrade ingresó como participante a la casa de Big Brother Vip en 2003, un Gran Hermano de famosos que animaba la íntima amiga de Susana Giménez. Un gran detalle que le da aún mas tintes telenovelescos a la explosiva versión: Yolanda Andrade fue novia de Cristian Castro en los inicios de su carrera y, según contó, tuvieron un apasionado romance que hizo que la también la actriz confesara que había perdido la virginidad con el cantante.

¡Todo un melodrama mexicano!