De confirmarse las noticias de los últimos días, Diego Maradona (58) sería padre de diez hijos. Hasta hace apenas tres semanas, el astro tenía cinco descendientes: Dalma, Gianinna, Diego Jr. Jana y Dieguito Fernando. Pero el 8 de marzo, su abogado, Matías Morla, confirmó que el astro tenía tres hijos más en Cuba: Javielito, Lu y Johanna.

"Faltarían tres para el equipo de 11. Tú puedes hacerlo", twitteó Gianinna, tan indignada como irónica. Sin embargo, tres días más tarde, Morla sumó otro posible hijo, también cubano: Harold; y el 20 de marzo, el abogado deslizó la posibilidad de un décimo: Santiago Lara, oriundo de La Plata.

El joven de 18 años habló sobre la explosiva noticia. "La verdad es que estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en Internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy, ¿entendés?", comenzó en un audio que le envió a Tomás Dente en Nosotros a la Mañana.

"Como siempre voy a esperar al margen legal y nada... Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados. Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", completó Lara. Según detalló Clarín, la mamá de Santiago, Natalia Garat, había iniciado una demanda por filiación, pero la causa quedó trunca con su muerte en 2005, debido a un cáncer.