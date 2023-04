Habló el pasajero que viajó con Jey Mammon en el avión a España: "Me increpó por las fotos"

El exilio temporal de Jey Mammon en España comenzó con un conflictivo vuelo, y el pasajero que viajó pegado a él contó los detalles del viaje luego de que se viralizara una selfie a bordo del avión.

"No hablamos durante toda la noche, hasta a la mañana que me increpó por las fotos que yo le había sacado", explicó Carlos Garmendia en diálogo con Intrusos.

Entonces, se explayó: "Antes me había preguntado dónde se enchufaba el teléfono y le expliqué. Después, le dijo a la azafata 'no sé quién me sacó fotos', y le dije 'yo fui uno'".

"Justo viajábamos en business y todos los pasajeros entraron por la cabina y después se iban a la clase económica. La mitad de la gente lo vio y algunos sacaban fotos y pasaban dos o tres veces", cerró el compañero de vuelo de Jey Mammon.

LA ACTITUD DE JEY MAMMON DURANTE EL VUELO A MADRID

Por otra parte, Carlo Garmendia detalló cómo fue la actitud de Jey Mammon dentro del avión: "Se tapó con la frazada, su gorrita. No se levantó nunca para el baño, casi pierde se pierde la comida porque estaba durmiendo. No tomó alcohol, tomó solo coca light".

Y precisó un hecho que fastidió al resto de los pasajeros: "Hubo problemas de embarque, porque ya habíamos subido los de business y él llegó después que el resto, pasó por delante de todos los de turista, y los de económica se enojaron de que lo hicieran pasar antes".

Pendiente de su imagen, según el relato de Garmendia antes del despegue Juan Martín Rago "estaba mirando una entrevista en su celular".

"A la mañana se despertó con otro carácter, cuando vio las fotos (suyas dentro del avión) se puso en furia. Estaba enojado y decía que a él nadie lo había echado del país y que estaba ahí porque estaba harto de todos nosotros. Que él no había hecho nada", continuó.

Al final, el compañero de vuelo de Jey Mammon sentenció: "El miraba el video y leía los millones de comentarios de la gente que estaba atrás del video".