Habló el novio de Pampita y explicó por qué subió la foto de la polémica: "No me di cuenta; fue un accidente"

El martes por la tarde, los fans de Pampita se sorprendieron al ver que su nuevo novio, Roberto García Moritán, había publicado en su Instagram una imagen en una situación de intimidad. La modelo estaba vestida con un catsuit transparente, abrazada y besando de espaldas al empresario, quien estaba en calzoncillos mientras retrataba la escena en el espejo del baño. Si bien la pareja de la conductora borró el posteo, ya era tarde, la imagen se viralizó en todos lados y se armó la polémica.

El equipo de Los Ángeles de la Mañana debatió sobre el tema y lanzó una teoría sobre lo ocurrido. “Es para los amigos”, coincidieron en el ciclo de eltrece. Y, sobre el final del programa, llegó la palabra del protagonista. García Moritán le contestó la consulta obligada a Karina Iavícoli y explicó por qué subió la foto.

"Sí, le pregunté a Roberto qué había pasado con la foto. Me dijo 'fue un accidente, no me di cuenta'", respondió la periodista, provocando unaa exclamación de indignación generalizada en el estudio.

Por la noche, Pampita también habló de lo sucedido en su ciclo de Net TV. “No es la foto que nos hubiese gustado para mostrar por primera vez. Primero, no por ahora, me parece que todavía no. Y después, otro tipo de foto. Fue en la casa de él. Ya está, voy a tratar de no mirar más las redes hasta la semana que viene porque te juro que me pongo mal, me engancho y me pone mal. Me encantaría que la saquen de las redes, pero no se puede. ¡Queda para siempre!", dijo la conductora.