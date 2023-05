Habló la mujer del video íntimo de Martina de Gran Hermano: "Disfrutamos los tres"

El video viral de Martina Stewart Usher durmiendo abrazada a su novio, luego de haber tenido un supuesto trío sexual con una morocha, fue desmentido por la ex Gran Hermano 2022, pero ratificado por la mujer que grabó las imágenes íntimas tras deleitarse con picada, alcohol y asado.

"Obvio que es verdad, no entiendo por qué lo niega. Cuando nos estábamos yendo todos fue ella la que me invitó a quedarme. Estábamos con unos tragos encima, empezamos a hablar en doble sentido y todo se desvirtuó", afirmó Laura Puchetti (38) a Ciudad sobre lo que pasó el miércoles desde que llegó a las 23.30 y se fue a las 4.30 del jueves.

Más sobre este tema Martina de Gran Hermano aclaró el rumor de trío con su novio: "Ella subió para eso"

"Todos habíamos tomado bastante, pero ninguno de ellos dos estaba en un estado como para no acordarse. Aparte prácticamente al novio no lo dejo que me toque, fue casi todo entre ella y yo. La pasamos re bien. Juro que no entiendo por qué lo niega", insistió la morocha, quien además admitió que perdió un aro en la cama de Martina.

"Al novio no lo dejo que me toque, fue casi todo entre ella y yo. La pasamos re bien. Juro que no entiendo por qué lo niega". G-plus

Entonces, Laura admitió que fue ella quien la contactó para proponerle un canje de tres looks urbanos completos con seis prendas de Indumentaira Velve, su local de ropa: "Ella me puso en historias todo, y me etiquetó. Después de eso del video viral obvio que borro todo. Se desquició".

"Ella me puso en historias todo, y me etiquetó. Después de eso del video viral obvio que borro todo. Se desquició". G-plus

"El video se lo había pasado a una amiga para que supiera con quién estaba, y se filtró. No grabé nada más, ellos tampoco", aclaró Laura Puchetti sobre las imágenes de Martina Stewart Usher en la cama junto a su novio, Uriel de Martini.

LAURA PUCHETTI CALIFICÓ A MARTINA STEWART USHER DE GRAN HERMANO 2022 EN LA INTIMIDAD

Por otra parte, Laura Puchetti calificó "con un 9" a Martina de Gran Hermano 2022 en la intimidad: "Sabía. Sentí sus ganas desde que me abrió la puerta. Estuvo todo excelente. El novio miraba y se tocaba".

"Ella me tiró onda desde que llegué a la casa. Como yo soy de Berazategui y había ido hasta Pilar en un viaje de hora y media, me invitaron a cenar. Ella me llevó al cuarto una vez que se fueron todos. Nos empezamos a manosear y a besar. Después se sumó su novio. Se dio todo así. Disfrutamos los tres", describió.

"Ella me llevó al cuarto una vez que se fueron todos. Nos empezamos a manosear y a besar. Después se sumó su novio. Se dio todo así. Disfrutamos los tres" G-plus

Segura de sí misma, Laura Puchetti justificó la noche desenfrenada que pasó con Martina Stewart Usher de Gran Hermano 2022: "Me ven como una bomba sexual y por lo general me pasa que se me tiran hombres y mujeres. Y con Martina y su novio me encantó. Se dio sin pensarlo porque sentí conexión apenas llegué, sobre todo con ella. Volvería a hacerlo".