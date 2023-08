Tiziano, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, sufrió una grave agresión a la salida de un boliche en Rosario que le provocó una fractura de mandíbula y por la que debió ser operado. Los agresores se presentaron ante la Justicia y se encuentran detenidos. a la salida de un boliche en Rosariose presentaron ante la Justicia y [197836] En diálogo con el diario La Capital, la madre de Jesuán (26), dio su versión de los hechos y dijo comprender la reacción de los padres de Tiziano. En diálogo con el diario La Capital,y dijo comprender la reacción de los padres de Tiziano.

Según Elizabet, en concordancia ia con la declaración del abogado de los dos detenidos, le echó la culpa del conflicto al hijo de Valeria Mazza.

“Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ‘¿Qué mirás bobito?’ Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ‘Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron”

“Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ‘¿Qué mirás bobito?’ Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ‘Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron”, dijo Elisabet.

Habló la madre de uno de los atacantes de Tiziano Gravier: "Mami, le pegué al hijo de Valeria Mazza"

Y agregó sobre el uso de la palabra "Tincho": “Mi hijo no habla así. Para él ‘Tincho’ es el apelativo de Martín y nada más. Nunca lo escuché decir ‘Tincho’ y eso que es amigo de chicos que viven en barrios privados de Funes. No es un resentido social, ni mucho menos”.

La madre de Jesuán dijo además que "mi madre tiene 70 años y cuando vio el noticiero me dijo: ‘Qué cosa, pobre el hijo de Valeria, espero que los otros se entreguen’. Cuando Jesuán nos dijo que había sido él, a mi madre casi le agarra un ataque".

"Llegó a casa y me dijo: ‘Mami, me mandé una cagada: le pegué al hijo de Valeria Mazza’. Estos chicos ni saben lo que es una manopla. Franco trabajaba en una casa de aberturas y ahora perdió su trabajo"

Y detalló: "Llegó a casa y me dijo: ‘Mami, me mandé una cagada: le pegué al hijo de Valeria Mazza’. Estos chicos ni saben lo que es una manopla. Franco trabajaba en una casa de aberturas y ahora perdió su trabajo. En el caso de Jesuán no sabemos todavía qué puede suceder".

"Si a mi hijo le hubieran pegado, también me hubiera desesperado y reaccionaría con dolor e indignación. En este caso no sé qué le pasó a los chicos, creo que ni ellos lo saben. Sus hermanos están destrozados"

Luego de criticar el tiempo de detención (90 días) que les dieron a los atacantes, Elisabet dijo: “Si a mi hijo le hubieran pegado, también me hubiera desesperado y reaccionaría con dolor e indignación".

Y concluyó: "En este caso no sé qué le pasó a los chicos, creo que ni ellos lo saben. Sus hermanos están destrozados, Jesuán ocupó para sus hermanos el lugar del padre, protegiéndolos y cuidándolos. Y ahora están muy mal”.