Habló la hermana biológica mayor de Morena Rial: "Quiero conocerla"

El desahogo de Morena Rial (23) contra Jorge Rial dio paso además a que la joven cuente de su familia biológica, y en A la Tarde rompió el silencio la hermana mayor de la mediática.

"Yo busco conocer a mi hermana", blanqueó la mujer de 30 años que prefirió mantener su identidad en reserva.

"Que se dé una oportunidad de conocernos, de charlar", enfatizó.

Al final, la hermana mayor de Morena Rial: "Nosotros no buscamos fama, plata, nada".

LA HERMANA DE MORENA RIAL APUNTÓ CONTRA LA MEDIÁTICA

Por otra parte, la hermana de Morena Rial apuntó contra ella: "No sé qué habló de mi porque jamás nos contactamos. Yo traté de contactarme con ella, pero jamás me respondió nada".

Entonces, continuó: "Mi mamá estaba embarazada y el padre biológico no la quería porque decía que no era hijo suyo. Pero ella no se quiso deshacer de la bebé".

"Me molestó cómo se refirió a mi mamá. Que la llamaba en estado de ebriedad, esas cosas. Lo niego rotundamente, porque mi mamá en estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz. No es que ella es ebria", cerró la hermana de Morena Rial.