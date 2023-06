Habló Flor Parise tras separarse de Karina Jelinek y aclaró una escandalosa versión: "Nunca agarré de los pelos a nadie"

Esta semana, Karina Jelinek contó en las redes sociales que no estaba más en pareja con Flor Parise. "Estoy sola y tranquila", escribió la modelo en una historia de Instagram.

Al día siguiente, Estefi Berardi y Pampito contaron en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) que el motivo de la ruptura sería porque ambas son muy celosas. Incluso, el periodista relató que Flor habría agarrado de los pelos a una amiga de Karina por celos.

"Esta semana hablamos de la separación de Karina y Flor Parise. Lo confirmó Karina Jelinek en sus redes", dijo Pampito.

"A nosotros nos había llegado una información hace bastante tiempo que era por una cuestión de celos, porque Flor era muy celosa. Y contamos, de un modo divertido, que en un momento Flor estuvo muy celosa de una amiga de Karina y hasta que llegó a agarrarla de los pelos", apuntó el panelista.

FLOR PARISE NEGÓ HABER AGARRADO DE LOS PELOS A UNA AMIGA DE KARINA JELINEK POR CELOS

Lejos de dejar correr la versión que la tiene como protagonista, Flor Parise se contactó con Pampito y aclaró los tantos.

"Flor me llamó, re buena onda. No estaba enojada. Pero me llamó para contarme su versión. Y me dijo 'eso no pasó nunca. No soy celosa. Nunca agarré de los pelos a nadie'", expuso el panelista.

Luego de escuchar la aclaración, Facundo Ventura agregó: "A mí me dijeron que ellas están juntas".