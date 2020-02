Habló el ex mejor amigo de Laurita Fernández y disparó: "Nos alejamos; ella me dejó de contestar los mensajes"

La suspensión, por el momento temporal, de la obra que encabeza Antonio Gasalla y Marcelo Polino en Mar del Plata, por un problema de salud del actor cómico, le dio presencia a Pepe Ochoa en Los Ángeles de la Mañana, actor que integra el espectáculo, reconocido por su trabajo sobre las tablas y por su pasada amistad con Laurita Fernández. Según contó Pepe el vínculo con la actriz y bailarina llegó a su fin en diciembre de 2018, tiempo en el que Laurita comenzó a trabajar en Sugar, junto a Nicolás Cabré.

Al tanto de que la amistad no seguía en pie, Ángel de Brito le preguntó: "Yo te conocí en este estudio, cuando Laurita Fernández era panelista y vos era su mejor amigo. Ahora sos el mejor amigo de Fede Bal. ¿Cómo fue la división de bienes? ¿Por qué te quedaste con Fede y no con Laurita?".

"Con Laurita no somos más amigos... Yo le hablaba, ella no me contestaba y yo soy un tipo que pone a la gente en el lugar que se merece. Si no me vas a contestar más, listo, no somos amigos". G-plus

Sin dejar bien el claro el motivo, Pepe contestó: "Primero yo no soy un bien ni la posesión de nadie. Yo puedo decidir de quien quiero ser amigo y de quien no. Y con Laurita no somos más amigos. Yo no tomé esa decisión. Nos fuimos alejando. Me hizo la gran Iliana Calabró". Y puntualizó: "Hasta que ella estrenó Sugar estábamos muy bien, eramos re amigos. A partir de Sugar no tuvimos más relación".

"Por ahí ella se enojó por algo, no lo sé. Nunca me pude sentar a hablar. Pero está todo bien, laburo con ella en la radio y no tengo ningún problema personal... No fue por Fede". G-plus

Siguiendo su explicación, Yanina Latorre repreguntó: "¿Pero qué pasó? ¿Cómo se cortó el vínculo?". Y Ochoa ahondó sobre el tema: "Yo le hablaba, ella no me contestaba y yo soy un tipo que pone a la gente en el lugar que se merece. Si no me vas a contestar más, listo, no somos amigos. Por ahí ella se enojó por algo, no lo sé. Nunca me pude sentar a hablar. Pero está todo bien, laburo con ella en la radio, no tengo ningún problema personal. Pero quiero aclarar que no hubo división de bienes. Yo dejé de hablar con Laurita y siete meses después fui a audicionar a la revista Nuevamente juntos y me encontré con Fede. Después Fede me llamó para decirme que no había quedado y yo le dije que no tenía laburo, que tenía ganas de incursionar en el teatro comercial, como el que hace con Carmen. 'Llevame a servir café, no me pagues, no me importa', le dije. Y me llevaron así y terminé siendo asistente de Santiago Bal".