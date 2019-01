Habló Carla Lescano, la hermana de Thelma Fardin, luego de que la actriz asegurara que "la están utilizando"

Carla Lescano (36), la medio hermana de Thelma Fardin (26), volvió a hablar luego de que la actriz brindara una extensa entrevista en la que aseguró que la joven estaba siendo utilizada en su contra. En Nosotros a la mañana replicaron un mensaje que Lescano le envió al periodista Mario Thibault, a quien le brindara la primera nota en la que afirmara “estar segura de que Juan Darthés no la había violado”.

“Preferí alejarme de todo esto… Obvio que se armó un revuelo bárbaro acá (en Bariloche, donde vive), y quisiera continuar con mi vida en el anonimato, que ya no lo es tanto. Espero que olviden esto pronto, porque como dije al principio, ponía en juego mi vida tranquila y mi trabajo sobre todo. Hasta aquí llegué yo”, concluyó la hermana de la actriz.

El viernes, Thelma había hablado de las llamativas declaraciones de Lescano. “Me duele, es duro. Pero, sobre todo, me duele porque ella es otra víctima. Cualquiera que escucha su relato, lo doloroso es eso, que es una víctima más y lo peor es que la están tratando de utilizar para deslegitimar algo usando la cuestión de lo biológico. Somos hermanas por parte de mi mamá. Como si la biología pudiera poner en otro lugar la opinión. No deja de ser una opinión", había dicho en Perros de la calle.

A poco más de un mes de denunciar pública y judicialmente a Darthés por violación, Lescano puso en duda la acusación de su hermana. “A mí me pasó de verdad y pasé por 800 pericias médicas... Ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'... Ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta… Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía", había dicho Carla, quien fue violada por el padre de Thelma, José Luis Fardin, quien cumplió una condena de 15 años por “corrupción de menores agravada”, impuesta en el año 2000 por el tribunal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Bariloche, según informó el sitio El Cordillerano.