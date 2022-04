Habló Camila Homs en medio de la versión de noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: "Por el momento, estamos separados"

Desde hace varios meses Rodrigo de Paul (27) y Tini Stoessel (25) vienen siendo señalados de tener un romance oculto, versiones que ellos mismos desmintieron. Ahora, luego de que apareció un nuevo rumor de que estaban juntos en Ibiza, la exesposa de él, Camila Homs lanzó una sugerente frase en diálogo con Luli Fernández en Socios del espectáculo.

“Estoy instalada en Argentina”, aseguró la modelo, sobre cómo eran sus días tras regresar al país por el fin de su relación con el futbolista del Club Atlético de Madrid. "Tengo muchas ofertas acá", mencionó, sobre su incorporación a una agencia de modelos. La panelista explicó por qué quiere darle un vuelco a su carrera. “La realidad es que ella se fue de muy chica, estuvo instalada con él desde hace muchos años y tienen dos chiquitos”, detalló.

"Viajo en unos días con mis hijos y tenemos un tiempo determinado para viajar y que la distancia no sea un problema”, agregó, sobre el que será el reencuentro que tendrá el jugador con Francesca (3) y Bautista (9 meses). Pero la frase final fue la más picante. “¿La separación es definitiva?”, indagó la panelista del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y ella tuvo una intrigante respuesta. “Sí, es definitiva. Por el momento, sí”, lanzó, suspicaz.

"La separación es definitiva. Por el momento, es definitiva". G-plus

Tremenda frase de Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul en medio de los rumores con Tini Stoessel

En medio de la versión de noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Camila Homs lanzó un fuerte posteo el último fin de semana.

La modelo estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores y cuando le preguntaron sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez lanzó una llamativa respuesta. “¿Team China o team Wanda?”, le consultaron, luego de que su ex también fue relacionado también con la expareja de Benjamín Vicuña.

¡La ex del jugador de la Selección no se quedó callada! “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”, arrojó, picantísima en las stories de Instagram, en un mensaje que alimentó más los rumores que viene circulando sobre el deportista con la estrella pop.

