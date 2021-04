Gustavo Sofovich habló a fondo sobre su adicción a las drogas: "Me hizo perder 30 años de mi vida"

Hoy por hoy, Gustavo Sofovich es muy feliz y disfruta de una vida tranquila. Sin embargo, le costó mucho superar su fuerte adicción a las drogas que le hizo "perder" tres décadas de su vida.

Reflexivo, el productor contó cómo su enfermedad también afectó la relación con su papá, Gerardo. "Mi viejo era un todopoderoso: en la vida, económicamente, exitoso. Y lo único que no podía manejar era mi adicción a las drogas, lo que le causó mucho dolor. Hasta que se abrió de recibir tanto dolor. Por más que yo después me enteraba de que me cuidaba permanentemente, ese hombre no quería recibir más dolor. Gerardo me dio todo. Él lo hizo tratando de hacer el bien, pero hoy sé que se equivocó: facilitándome guita, negocios... No sabía qué hacer para que yo parara”, relató en Seres Libres.

Y recordó cómo fue el primer paso hacia el camino de la recuperación: "Cuando me abrió la puerta de su casa, se sentó en la mesa del living y me dijo: ‘Tenés dos paquetes de cigarrillos, la SUBE cargada y 50 mangos. En cuanto me cruzás y me tocás algo, te vas a la calle otra vez’. Y creo que fue lo mejor que hizo en su vida. Lo tengo claro: Gerardo me ayudó a cambiar mi vida, me devolvió la dignidad de querer vivir otra vez. Se fue un 8 de marzo, 9 días antes de que yo cumpliera un año limpio”.

Antes de cerrar, contó cómo la enfermedad le hizo "perder" tres décadas de su vida y se mostró agradecido por haber logrado salir de ese "infierno". "La droga me hizo perder 30 años de mi vida. Si bien dentro de esos 30 años generé mucho y no me arrepiento de lo que pasé, porque solamente puedo mirar para adelante, la droga destruyó gran parte de mi vida. L que podrían haber sido hermosas memorias con mis hijos... Tengo una linda vida profesional, yo me enamoré de mi mismo... Hoy. Si bien me siento exitoso, la droga me quitó muchísimo”, sentenció, sincero, antes de remarcar que aún hoy y para siempre estará en "recuperación".