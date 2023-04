Gustavo Sofovich explicó su escandalosa pelea con Fabio Cuggini: "Me dijo falopero y soy un adicto en recuperación"

La viralización del video de la escandalosa pelea de Gustavo Sofovich y Fabio Cuggini dejó al descubierto que casi se agarran a trompadas el domingo dentro de un estacionamiento en la zona de La Recova, y el hijo de Gerardo Sofovich justificó su furia con el peluquero.

"Me dijo falopero y soy un adicto en recuperación. No soy un falopero, hay una diferencia muy grande. Yo soy un adicto en permanente recuperación", enfatizó el productor en Desayuno Americano.

Indignado, Sofovich continuó explicando el incidente por el cual Cuggini radicó una denuncia policial por haber sido supuestamente golpeado por la espalda: "Me sacó por completo, es siniestro este tipo".

Al final, Gustavo Sofovich negó haberlo agarrado de cuello a Fabio Cuggini: "¿Qué le voy a pegar? Lo recontra puteé, sí. Lo recontra pueteé, me saqué".

GUSTAVO SOFOVICH CONTÓ CÓMO FUE LA PREVIA AL CRUCE CON FABIO CUGGINI

Por otra parte, Gustavo Sofovich explicó cómo fue el almuerzo previo al encontronazo con Fabio Cuggini en un garaje.

"Estaba festejando las Pascuas y mis cinco años limpios de alcohol, falopa, cigarrillos. Porque tampoco fumo", reveló.

"No me tengo que bancar más a este ser siniestro. Está registrado en mi Instagram, me dice de todo permanentemente", protestó Gustavo Sofovich contra Fabio Cuggini.