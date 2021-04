Gustavo Conti y Ximena Capristo hablaron a fondo del escándalo por los mensajes del actor con otra mujer: "Félix nunca se enteró lo que pasó"

El escándalo se puso a la orden del día cuando Ximena Capristo mandó al frente a Gustavo Conti por haberse enviado mensajes con otra mujer. Esto se dio después de que ella le planteara la posibilidad de abrir su relación y él se negara rotundamente.

De a poco, se acercaron nuevamente y se reconciliaron. Eso sí, ella siempre aclaró que decidió retomar la relación por el bien del hijo que tienen juntos, Félix. Además de reflexionar sobre lo sucedido, el actor y la actriz contaron que el nene jamás supo lo que ocurrió entre ambos.

Más sobre este tema Ximena Capristo contó cómo descubrió los mensajes de Gustavo Conti con otra mujer: "Usamos una tablet en común"

“Hay cosas que te golpean y uno sigue adelante. El primer paso siempre lo dio Gus, yo no estaba muy segura de poder volver a encontrarnos como pareja. No queríamos perder tampoco todos los años que habíamos construido juntos por algo que quedo inconcluso. Tratamos de superarlo y seguir adelante por nuestra familia, por nosotros también como marido y mujer, que nos elegimos hace 20 años y nos volvimos a elegir después de este episodio. A la vez, somos gente grande que tiene un niño en común y queremos lo mejor para él. Si hubiera pasado esto en otro momento, sin hijos, no te puedo decir qué decisión hubiéramos tomado”, afirmó ella en diálogo con la revista Caras.

"Félix nunca se enteró lo que pasó, pensaba que su papá estaba porque se levantaba, se iba a dormir, y el papá seguía acá todavía" G-plus

Y revelaron que cuando estuvieron distanciados él se mudó a un departamento pero iba a cenar todas las noches para que el nene no se diera cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en su casa.

"Félix nunca se enteró lo que pasó, pensaba que su papá estaba porque se levantaba, se iba a dormir, y el papá seguía acá todavía. Lo que pase en nuestra relación es otra cosa, no discutimos delante de él y aunque obviamente por más de que no estaba todo bien comíamos en familia”, contó Ximena mientras Gustavo remarcaba que no le interesa estar con otra mujer y mucho menos perder a su familia.

¡Borrón y cuenta nueva!