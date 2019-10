Guns N' Roses, The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix y muchos más: conocé el lineup del Lollapalooza 2020

Luego de mucha anticipación, se conocieron los artistas que se presentarán en Lollapalooza Argentina 2020. Guns N’ Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant, James Blake entre otros serán parte del festival más esperado los próximos 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

La edición 2020 de Lollapalooza tendrá un lineup potente con artistas y bandas de todo el mundo. Se destacan Guns N’ Roses, la banda más importante del hard rock de todos los tiempos, Travis Scott, el rapero estadounidense más importante del momento que llega por primera vez a la Argentina, The Strokes, los neoyorquinos que marcaron los orígenes del indie rock, Lana Del Rey, la artista pop que logró cautivar a una nueva generación de amantes de la música, Martin Garrix, el exitoso músico y productor que se mantiene en el puesto N° 1 de los mejores DJs del mundo y Gwen Stefani, la icónica cantante que llevó al mainstream el girl power en los 90s, que se presentará por primera vez en nuestro país. Con más de cien bandas y artistas de los estilos más variados, la séptima edición del festival más importante de la Argentina será el evento del año.

También se presentará Armin van Buuren, Vampire Weekend, Cage the Elephan, James Blake, Brockhampton, Alan Walker, Illenium, Rezz, Ratones Paranoicos, Duki, The Lumineers, Kacey Musgraves, Rex Orange County, Rita Ora, A day to remember, Charli XCX, Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra, King Princess, LP, Jaden Smith, Litto Nebbia, Hayley Kiyoko, Wos, Airbag, El mató a un policía motorizado, Madeon, Nathy Peluso, Rels B, Lauv, Emmanuel Horvilleur, Denzel Curry, Kali Uchis, Paloma Mami, Mika, Chris Lake, R3HAB, J Mena, Yungblud, Louta, Pablo Vittar, YSY A, Bizarrap, AJR, Two Feet, Fabiana Cantilo, San Holo, Fuego, Amaia, Emilia, Yung Beef, Idles, Trueno, Dani, Wallows, Masego, La Delio Valdez, The Hu, Kaydy Cain, Zoe Gotusso, Elsa y Elmar, Girl Ultra, Natalie Pérez, Las Ligas Menores, Maye, Ainda, Ghetto Kids, Goldfish, Cimafunk, Boombox Cartel, Ms Nina, Feli Colina, D3FAI, Florian, Lucia Tacchetti, Axel Fiks, Miranda Johansen, Paco Leiva, Dabow, Metro Live, DJ Sky, Limon, Alejo y Valentín, El buen salvaje, Louly, y Reydel.

Se pueden adquirir tickets en Preventa 4 a $8.250 + Service Charge (abono de tres días) con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander disfrutalo en 6 cuotas sin interés desde $1.375 + Service Charge.