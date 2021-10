Guillermo Coppola habló de las declaraciones de Mavys Álvarez: "Me sorprendió, yo no sabía que fue un calvario"

Las declaraciones que brindó Mavys Álvarez al Canal 41 de Miami sobre el momento en el que estuvo con Diego Maradona a los 16 años dieron la vuelta al mundo, y conmocionaron a los integrantes del círculo íntimo que lo acompañaron en Cuba entre 2000 y 2003. Guillermo Coppola salió a dar su versión de los hechos en Intrusos, y además de solidarizarse con la cubana, señaló que recién ahora toma conciencia de la dura experiencia que vivió.

“(Cuando vi la entrevista) hablé de sorpresa porque no me hubiese imaginado una vida así para con ella, tan dura. Pero, de todas maneras, respetando lo que ella vivió, sintiendo y compartiendo ese dolor que ella transmite. Honestamente, yo no lo veía, no lo percibía, un momento difícil en todo sentido”, explicó Guillermo, desencajado al punto de que el cronista lo notó “acongojado”.

“Yo lo vivo como una cosa más. Cuando yo dije que me sorprendió fue porque nunca lo vi de esa forma. Yo no sabía que fue un calvario, no sabía que fue tan duro, y a esta altura no me tengo que limpiar de nada absolutamente. Yo sé cómo soy, como me manejé. Lo que di, tal vez podría haber dado un poco más, y no pude, o no supe”, agregó el exmánager de Diego Maradona.

“Ayer en Polémica en el bar, Gabriel Bono dijo que yo estaba analizando la posibilidad de irme de Cuba y buscar otro lugar porque las cosas no estaban funcionando”, señaló Guillermo Coppola, dando a entender que Diego Maradona estaba descontrolado en Cuba. “Los errores que cometí, los banqué y traté de revertirlos. Lamento lo de Mavys Álvarez profundamente, pero no para quedar bien sino porque no lo vi, y porque por ahí podría haber hecho algo más, y no lo hice”, concluyó el exmánager.