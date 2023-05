Guillermo Coppola contó que China Suárez tendría un nuevo amor: "Cambió juventud por experiencia"

Presionado por Marcela Tauro, Guillermo Coppola contó en Intrusos que la China Suárez (31) no estaría sola, a menos de un mes de la separación de Rusherking (22), cantante con el que estuvo un año de novia.

Cauteloso con la información, el exrepresentante de futbolistas afirmó: "La China cambió juventud por experiencia… Pero esto es un rumorcito, no estoy seguro".

GUILLERMO COPPOLA CONTÓ QUE CHINA SUÁREZ TENDRÍA UN NUEVO AMOR

Marcela Tauro: -En la radio, con Guillermo trabajamos uno al lado del otro, y charlamos mucho. Es más, hoy en La 100 te pregunté: "¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez?". Y vos me dijiste: "No te lo puedo decir".

Laura Ubfal: -¿Y por qué él sabe cuál es el nuevo novio de la China Suárez?

Karina Iavícoli: -Perdón, perdón. Ella dijo: "Sigo enamorada de Rusher".

Tauro: -Bueno, novio no sé...

Maite Peñoñori: -Nuevo chongo...

Guillermo Coppola: -Un amigo, un amigovio...

Iavícoli: -¡No lo puedo creer!

Coppola: -Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito.

Ubfal: -Para que lo diga Coppola, ¿tiene que ver con el mundo del fútbol?

Tauro: -Pasó así: nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: "¿A que no sabés con quién está saliendo la China?". Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos: "¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años? Vos, Guillermo, en un momento dijiste "tiene casi 60 años".

Iavícoli: -¡Me estás cargando! Paso de uno de veintipico y algo...

Coppola: -Cambió juventud por experiencia.

Iavícoli: -No puedo creer que esté llorando por Rusher y ahora estés contando que ya sale con otro.

Maite: -Hay que disfrutar.

Tauro: -Yo tampoco lo puedo creer… Al parecer el rubro es raro.

Maite: -¿Es empresario?

Coppola: -Si llegamos a tener la información exacta la decimos.

Iavícoli: -¿Por qué dijiste rubro raro?

Coppola: -Porque no lo tenemos bien definido.