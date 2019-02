Durante 17 años de trabajo codo a codo, la buena onda y la química entre Rodolfo Barili (46) y Cristina Pérez (45) traspasaron la pantalla del televisor. Al punto que, este año, los espectadores de Telefe Noticias comenzaron a creer que los conductores estaban manteniendo un romance en la vida real.

"En el vale todo, de sumar gente para que me vea, yo los aplaudo. Después hay que ver si es pan para hoy, hambre para mañana", dijo Andino. G-plus

No ajenos al rumor, Rodolfo y Cristina lo alimentaron con misterio y simpatía hasta el Día de los Enamorados, fecha en la que dejaron en claro, luego de varios minutos de coquetear al aire con un alto número de rating, que son simplemente compañeros de trabajo.

Colega de los conductores, a Guillermo Andino (51), en pareja hace 18 años con Carolina Prat (44), le preguntaron sobre las fantasías que generan las parejas laborales en la gente y sobre el amor ficticio que narraron sus compañeros.

Más sobre este tema Cristina Pérez y Rodolfo Barili dieron a entender que no hay romance: "Hay amor por lo que hacemos, por hacerlo juntos"

"¿Hay una fantasía sobre las parejas del noticiero? Te pregunto esto por lo que pasó con Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Todo un revuelo. ¿Qué explicación le damos a eso?", le preguntaron en Por si las moscas, en La Once Diez. Y Guillermo contestó: "Creo que hay una especulación bien utilizada por los chicos de Telefe. La gente a lo mejor ve en las parejas del noticiero, y sobre todo si lo promueven desde adentro, eso de poder observar por el ojo de la cerradura, para saber qué es verdad y que no. Pero eso existió siempre, desde que se conformaron duplas hombre y mujer de conductores. Y en el vale todo, de sumar gente para que me vea, yo los aplaudo. Después hay que ver si es pan para hoy, hambre para mañana".

"¿Vos no vas a inventar un romance con Mónica (Gutiérrez, su compañera en América Noticias)?", le retrucaron, con humor, dando paso a una simpática declaración de Andino: "No. Yo siempre digo que después de 16 años, Mónica es como mi segundo matrimonio".