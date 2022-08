Guillermina Valdés reveló qué hace con las propuestas que recibe desde que se separó de Marcelo Tinelli

Desde mayo, Guillermina Valdés retomó su vida de soltera tras anunciar su separación de Marcelo Tinelli, con quien tiene a Lolo. En Implacables, la modelo se mostró muy tranquila en con su situación sentimental y contó qué hace con las propuestas románticas que recibe en las redes.

Guillermina habló con Diego Bouvet para Implacables en la que confesó que tiene planes para retomar su carrera actoral tras recibir una propuesta de una importante plataforma teatral, pero sorprendió con sus definiciones sobre su situación sentimental.

Cuando Guillermina le confesó a Bouvet que está “re tranquila” con su soltería, el cronista se mostró algo escéptico con su respuesta, por lo que ella le espetó al aire: “¿Cómo no me vas a creer?”.

GUILLERMINA VALDÉS CONTÓ CÓMO SON LAS PROPUESTAS QUE RECIBE TRAS SEPARARSE DE TINELLI

Cuando el cronista le preguntó si alguno de los mensaje que recibe la sorprendió, Guillermina se mostró contrariada. “No, no tanto. Vi mensajes, pero no los abro a algunos. No es gente conocida”, explicó.

Fue entonces que Bouvet le sugirió que podría haber gente que no se anima a comunicarse con ella debido a que tiene “mucha personalidad”.

“Esta necesidad de estar sola en este momento que genera quizá esta energía en donde estoy bien, sola y tranquila y no aparece nada porque no tiene que aparecer y está bueno así”, se excusó Guillermina Valdés, que opinó que “está bien que no se animen”.