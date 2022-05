Guillermina Valdés reveló cuándo decidió separarse de Sebastián Ortega: "Aposté pero no se pudo"

A días de haber regresado a Buenos Aires tras su viaje a Londres con sus hijas, Guillermina Valdés habló a fondo de su relación con Sebastián Ortega.

La pareja de Marcelo TInelli admitió que durante su noviazgo con el productor estaba muy "metidita para adentro".

La pareja de Marcelo TInelli admitió que durante su noviazgo con el productor estaba muy "metidita para adentro". G-plus

Y si bien fue ella quien decidió ponerle un freno a su carrera para cuidar a sus "pollitos", él tampoco la habría incentivado a que cumpliera sus sueños profesionales.

"Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá..." G-plus

En este contexto, Guillermina rememoró cuándo tomó la decisión de separarse del papá de sus hijos Dante, Paloma y Helena.

CUÁNDO GUILLERMINA VALDÉS DECIDIÓ SEPARARSE DE SEBASTIÁN ORTEGA

"Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá... Y llegó un momento en que el dije: `Ay, qué lastima... Pero no´...".

Guillermina Valdés estuvo 13 años con Sebastián Ortega, con quien tuvo 3 hijos: Dante, Paloma y Helena. G-plus

"Iba y venía como algo que se habla y se transforma o no se transforma. Me separé muy tranquila de haber hecho todo, de haber apostado. No se pudo", reflexionó Guille en diálogo con Teleshow.