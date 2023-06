Guillermina Valdés respondió sin filtros si le molesta que Coki Ramírez esté en Bailando 2023: "Si estoy separada"

A poco más de un año de separarse de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés fue consultada por la incorporación de Coki Ramírez al Bailando 2023 y respondió con visible fastidio.

En 2014 fue la última vez que la cantante cordobesa pasó por la pista de Tinelli, con quien coqueteó fuerte en el programa. Al año siguiente, Coki deslizó que su participación en Bailando 2015 se cayó porque Guillermina habría puesto el grito en el cielo.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli recordó sus coqueteos con Coki Ramírez en el Bailando: "Me decía al oído cosas subidas de tono"

Rota la pareja con el padre de su hijo menor, Lorenzo Tinelli, Guille Valdés dejó en claro que no le molesta que Ramírez sea parte del show ni que esté cerca de Marcelo, con que descartó con contundencia la idea de una posible reconciliación a futuro.

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ DE COKI RAMÍREZ EN BAILANDO 2023

Notero de Socios del Espectáculo: -Se viene el Bailando, ¿lo vas a ver?

Guille Valdés: -Sí, obvio. Bueno, no sé. No tengo mucho tiempo. Pero sí.

Notero: -¿La relación con Marce sigue bien?

Guille: -Divina. Sí, muy bien.

Notero: -¿Vas a quedarte al final en el departamento?

Guille: -En algún momento me voy a mudar.

Más sobre este tema Coki Ramírez fulminó a Shakira y defendió a Gerard Piqué: "Él ya no quiere estar con vos, hay que soltar"

Notero: -Por ejemplo, ¿te molesta Coki Ramírez en el Bailando?

Guille: -¡Ay, no! ¡Por favor! Si estoy separada hace 13 meses.

Notero: -Pero a veces vuelven. ¿No hay chance?

Guille: -¡Nooo! No.

Notero: -Cero.

Guille: -Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?

Notero: Nadie, pero ustedes han vuelto. ¿Cerramos la puerta?

Guille: -No, no. Cerramos.