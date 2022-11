Guillermina Valdés presentó a su madre y sorprendió el parecido entre ambas

Soltera y feliz, Guillermina Valdés fue a pasear con su mamá. Y compartió una foto de la señora que llamó la atención. ¿El motivo? Son muy parecidas.

La modelo, mamá de Paloma, Dante y Helena con Sebastián Ortega, y de Lorenzo con Marcelo Tinelli, posteó un divertido ida y vuelta con su madre.

Luego de que Guille contara que la señora le dijo que a su edad, 45 años, ya era abuela, la enfocó y dejó ver el enorme parecido entre ambas.

MARCELO TINELLI HABLÓ DE GUILLERMINA VALDÉS EN CANTA CONMIGO AHORA

“Guau. Debes ser una Escorpio luna en Géminis me parece. Me parezco a mi ex”, dijo Marcelo, en referencia a la costumbre de Guillermina de hablar de los astros donde tiene oportunidad. “Ni la pegué, estoy tirando cualquiera”, agregó.

“Me mató que hablaras de tu ex en televisión, qué valor”, le señaló Kei. “Mi ex hablaba siempre de los signos. Yo no entiendo y tiré ahora Escorpio en Géminis, nada que ver”, se arrepintió Marcelo.

“Pero soy de Virgo, estoy un poco loca”, le retrucó Kei, y Marcelo le dijo: “¿Las escorpianas son locas? No, ni idea, dije Escorpio porque me parece un carácter fuerte”.

“Ey, admítanlo”, le reclamó la participante a todos los presentes. “A mí ni me mires porque no tengo idea de qué admitir porque no conozco”, cerró el conductor antes de presentar a Gonzalo Cáceres, el rival de Kei.