A Guillermina Valdés le preguntaron si está saliendo con Santiago Maratea y respondió con firmeza

Desde hace semanas, el rumor de que Guillermina Valdés estaría saliendo con Santiago Maratea se puso en el centro de la escena.

Picantes, los seguidores de Guillermina le preguntaron si es verdad que está conociendo al influencer. Pregunta que la ex de Marcelo Tinelli no dudó en contestar.

"Ja, ja, ja... Ya aclaré que no estamos saliendo con Santi y no soy careta... Te mando un beso". G-plus

"¿Estás saliendo con Santi posta? No la caretees", le dijeron. "Ja, ja, ja... Ya aclaré que no estamos saliendo con Santi y no soy careta... Te mando un beso", contestó Guille, contundente, sin dejar lugar a dudas.

LA FOTO DE SANTI MARATEA Y GUILLE VALDÉS QUE DIO QUE HABLAR

En LAM mostraron una foto de Santi Maratea y Guille Valdés en medio de rumores de romance y luego de que el influencer hablara, Yanina Latorre comentó: “Hay algo que me hace desconfiar”.

“Esta es una foto en la que se los ve a ellos en diciembre. Me cuentan que es en un lugar bastante alejado de esta zona (Palermo), y en ese momento estaban muy acaramelados”, contó Pepe Ochoa.