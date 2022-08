Guillermina Valdés habló de los rumores de romance con un empresario: "Estoy sola"

Guillermina Valdés habló con Ciudad de los rumores de romance con un empresario y aclaró cuál es su situación sentimental actual.

“No sé ni a qué empresario se refieren, no tengo idea, no sé ni de qué se trata todo esto, gracias por preguntar”, aseguró la empresaria a este portal.

Así, explicó que también lo había dicho en sus redes sociales tras ser consultada si estaba sola días atrás: “Lo dije en Twitter, que estaba sola, sin novio, sin salir con nadie, nada de nada, pero nada”.

Cabe recordar que Guillermina y Marcelo Tinelli se separaron en mayo de este año y desde entonces disfruta su soltería en compañía de sus hijos y sus amigos.

“Estoy bien, sola y tranquila, no aparece nada porque no tiene que aparecer y está bueno así”, le había dicho la modelo a Implacables.

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ DE LAS PROPUESTAS QUE RECIBE TRAS SU SEPARACIÓN

Guillermina Valdés contó cómo son las propuestas que recibe tras separarse de Marcelo Tinelli y reveló que hasta el momento no le habló nadie conocido.

“Vi mensajes, pero no los abro a algunos. No es gente conocida”, le dijo la empresaria, modelo y actriz a Implacables.