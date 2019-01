En pareja hace seis años con Marcelo Tinelli (58), Guillermina Valdés (41) comenzó el año disfrutando de unas relajadas vacaciones en Punta del Este, junto a la numerosa familia ensamblada que conformó con el conductor de ShowMatch, tras el nacimiento de Lorenzo (4).

La modelo ya era mamá de Dante (18), Paloma (16) y Helena (13), frutos de su relación pasada con Sebastián Ortega. Y Tinelli ya era padre de Micaela (30), Candelaria (28), Francisco (20) y Juana (16).

Mujer empoderada y compañera de sus hijos, protagonizó la tapa de la revista ¡Hola! Argentina y habló de la libertar con la que cría a sus hijos.

"Este año tuve a los más grandes en la secundaria: una en primero, otra en tercero y Dante en quinto año; él acaba de regresar. Es muy fuerte: él siente que una nueva vida empieza. Es que ahora trabaja o estudia, en casa no se va a quedar. Él sabe que en marzo arranca una cosa u otra. A mí me criaron así y creo que es la mejor forma. Les doy mucha libertad. Siento que me hace mucho más feliz ver a un hijo libre, expresándose con individualidades y con una esencia que hasta ya pueda desconocer. Quiero que vuelen solos, se equivoquen, se golpeen y vuelvan a levantarse. Confío en ellos y eso es lo mejor que hay", aseguró Guillermina, dándole herramientas a sus hijos para que hagan su propio camino.