Guillermina Valdés contó cómo vivió el polémico comentario de Mar Tarrés al aire: "Me quedé helada"

Guillermina Valdés debutó como jurado en reemplazo de Ángel de Brito para La Academia y presenció el momento en que Mar Tarrés generó polémica con sus dichos. Desde Twitter, la empresaria reveló cómo vivió el comentario que hizo la modelo en la previa antes de presentar su coreografía en la pista de los estudios de LaFlia.

Esta vez Mar dio que hablar con su aparición en la pantalla y fue noticia en todos los portales de noticias después de decir que le gustaría estar de novia con “un judío con plata”. Esta polémica frase provocó todo tipo de reacciones.

“Me quedé helada”, expresó la pareja de Marcelo Tinelli en su cuenta oficial de la red social. Después del escándalo, la participante de ShowMatch justificó sus dichos, pidió disculpas a quienes se sintieron agredidos y esa acción no hizo más que enfurecer a muchos en las redes sociales.

Guillermina admitió que se quedó sorprendida por sus palabras. Muchos la llamaron desubicada y hasta repudiable; Ángel de Brito, por su parte, manifestó que no cree que haya sido con mala intención: “Me parece que no logra entender el peso de sus palabras. Yo insisto, no lo dijo con mala fé, lo dice de bruta”, aseguró en LAM.