Guido Záffora confesó que tuvo un fuerte conflicto con Débora D'Amato: "Empecé a los gritos y le dije de todo porque me pareció espantoso lo que hizo"

Luego de las repercusiones que tuvo el fuerte ida y vuelta que mantuvieron Marcela Tauro y Débora D’Amato, Guido Záffora pasó por LAM y contó cómo fue su experiencia personal con quien fue su compañera en Intrusos.

“Con Débora nunca me llevé bien y tuvo un episodio bravo con ella que, no la quiero nombrar, pero esta Mariana Brey involucrada”, comenzó diciendo Guido en el ciclo de América.

“Una vez en Intrusos, yo estaba mostrando las redes en una pantalla en el estudio que estaba conectada a mi teléfono. En un bloque del programa se había hablado de Mora Godoy y Brey, y Rial está obsesionado con Mariana, entonces en el corte empezó a matarla y a pegarle”, agregó.

Además, dio detalles de la escena que logró sacarlo de quicio: “En ese momento, estaba con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y D’Amato porque era en plena pandemia y en el corte se ve en la pantalla grande -que estaba conectada con mi celular- un chat donde se ve que dice Mariana Brey, que era porque habíamos arreglado para juntarnos a merendar”.

“Al ver eso, D’Amato señala la pantalla y le dice a Jorge ‘ahí está el chat de la Brey’. Ustedes me conocen y saben que nunca me enojo en la vida, pero empecé a los gritos porque me pareció horrible y espantoso lo que hizo Débora”, añadió, tajante.

Y cerró, en primera persona: “Empecé a los gritos, llamé a la productora y le dije que iba a renunciar, y a Débora le dije de todo. Con ella no hablamos más hasta que nos volvimos a cruzar en el ciclo A la tarde”.