La visita de Baby Etchecopar a La Noche de Mirtha terminó con el periodista generando una nueva polémica. El conductor radial apuntó contra Griselda Siciliani y su pertenencia al colectivo de Actrices Argentinas, haciendo una desafortunada comparación con los grupos de tarea de la dictadura militar. “Hay grupos de tarea de Cristina Kirchner. Por ejemplo las del pañuelo verde, que no son las mujeres en lucha. Todos le tienen miedo y dicen 'Siciliani es buena mina'. No chicos, digamos la verdad, ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina. Ese grupo de mujeres, si no votaban la ley del aborto, iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores. Iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa".

“Todo lamentable, sobre todo que haya espacio para decir cosas tan feas”, fue lo primero que dijo Griselda al ser consultada en Hay que ver, ciclo de El Nueve, en el marco de la convocatoria para la foto oficial del Súper Bailando 2019. “Pero sobre todo pienso que a un provocador no se le contesta”, remarcó, sin ánimos de entrar en una ida y vuelta con el conductor. “Algo bien estaría haciendo si a él le molesto. Y que no soy tan buena como parezco, obvio. Buena no soy ni quiero parecerlo”, lanzó entre risas.

"Algo bien estaría haciendo si a él le molesto. Y que no soy tan buena como parezco, obvio. Buena no soy y ni quiero parecerlo". G-plus

También la actriz defendió la labor de Actrices Argentinas: “Nosotras trabajamos con el corazón, con mucha fuerza, tratando de estar lo más organizadas que podemos. Nos dedicamos a otra cosa, que es actuar y habló por todas las Actrices Argentinas, no solo por mí”, aseveró. “Lo que hago, lo hago sin ningún beneficio propio. Lo hago por otros y lo único que tengo como consecuencia es perder cosas. No gano nada en particular. Apostamos toda nuestra ganancia y ponemos toda nuestra popularidad, nuestro trabajo, espacio y nuestra voz, que se escucha más que otras, al servicio de algo en lo que creemos. Ni escrachamos, ni perseguimos, ni nada de eso”, expresó.

“Yo creo que el que se queda callado y no dice nada y tiene un lugar más neutral no arriesga nada. Por eso digo perder en ese sentido, en el de arriesgar. También perdés seguidores, gente a la que le caías bien y ahora por ahí le caés mal, pero yo no podría actuar de otra manera”, finalizó Griselda Siciliani.

