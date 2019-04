Griselda Siciliani visitó Los Ángeles de la Mañana y se animó a una charla a fondo con Ángel de Brito y sus panelistas.

Sin esquivar ningún tema, Griselda fue muy honesta cuando el conductor le preguntó: “¿Cuál fue el peor romance que te inventaron?”.

Entonces, la exmujer de Adrián Suar respondió: “El peor romance... Que te inventen siempre es lo peor. Creo que lo de Esteban fue lo que más me dolió”, haciendo referencia a los falsos rumores que la vincularon en el año 2016 a Esteban Lamothe, su compañero de elenco en Educando a Nina.

"Lo de Esteban fue lo que más me dolió. Me estaba separando y era enchastrar un momento doloroso. Me dolía, era incómodo trabajar. Le poníamos humor pero es difícil. Es muy incómodo" G-plus

“Me estaba separando de Adrián y era enchastrar un momento doloroso. Ya es una intimidad que tenés que exponer cuando a uno le gustaría separarse sin decir nada. Además, estaba trabajando muchas horas. Me dolía, era incómodo trabajar. Le poníamos humor pero es difícil. Es muy incómodo porque se aseveraban cosas y a veces no solo son los periodistas”, agregó.

Entonces, contó una insólita anécdota: “Incluso, gente que trabajaba con nosotros. Una amiga muy cercana, una compañera, le dijo a mi hermana que era cierto. Ahí comprobás que alguien está diciendo algo que no es cierto y que no tiene malas intenciones. Evidentemente lo cree, ¿pero de dónde lo cree?”.

Y concluyó: “En ese momento era porque estaba viviendo un momento difícil familiar sino la verdad es que no me importa. Que digan cualquier cosa, no me importa”.