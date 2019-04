Las diferencias personales entre Griselda Siciliani y Araceli González, exmujeres de Adrián Suar, llevaron a Flor Torrente que tome una clara y firme postura, alineada a su mamá. Incluso, la joven actriz no dudó en defender a Fabián Mazzei, cuando Griselda se refirió al hecho de que el actor no trabaje en Pol-ka. "No me gusta tampoco que hablen mal de una persona que quiero, más cuando no lo merece. Me parece que no corresponde. Porque es muy fácil hablar en televisión, pero hablar cara a cara… Vení a charlar, no te hagas problema, vamos a charlar", le dijo Torrente a Ciudad.

A dos años de esas declaraciones, Torrente y Siciliani coincidirán en el Súper Bailando, programa que desembarca en la pantalla de eltrece el 29 de abril, y dichos enconos podrían resurgir en la pista.

"Primero que no nos odiamos para nada. Segundo, saquemos a las mujeres de ese lugar, de las brujas que se odian y se agarran de los pelos". G-plus

Lejos de la pelea y los escándalos, Griselda habló con Siempre show, por Ciudad Magazine, y dejó en claro que no confrontará con Flor.

En nota junto a Marcelo Polino en el Alvear Palace, le preguntaron primero al jurado: “Marcelo te quiero preguntar por el cruce de Griselda y Flor Torrente. Dicen que no se llevan muy bien. Ángel (De Brito) dice que se odian". Y el periodista miró a la actriz y le trasladó la consulta: "¿Se odian?".

Sin ánimo de polemizar, Siciliani contestó: "No, para nada. Ahí ya te meto un concepto. Primero que no nos odiamos para nada. Segundo, saquemos a las mujeres de ese lugar, de las brujas que se odian y se agarran de los pelos. Aprovechemos este espacio para corrernos de ese lugar. Por lo menos, yo no voy a sumar".

Atento a sus palabras y jugando con la picardía, Polino acotó: "Pero todos esperamos el día que vaya Araceli con una pancarta, luchando por la hija, en una semifinal con vos. Eso va a ser una gloria, ¿o no?". El resultado fue la risa cómplice de la actriz y el silencio. Griselda será la encargada de abrir la pista de Bailando 2019.

