Gravísimas acusaciones de More Rial contra Silvia D’Auro: "Nos ponía cera de depilar para quemarnos"

En una entrevista con Los Ángeles de la mañana, More Rial enumeró graves hechos de violencia física y también psicológica que ejerció Silvia D’Auro contra ella y su hermana, Rocío desde que eran muy chicas hasta la adolescencia.

“Hubo un montón de hechos de violencia, conmigo y con mi hermana. Ya el último tiempo eran con Rochi, le pegaba, le hacía sangrar la nariz. Un montón de cosas que una madre… No sé, a tu hijo capaz le podés pegar un chirlo pero no al nivel de hacerlo sangrar. No me parece normal”, aseguró, en el ciclo de Ángel de Brito.

“¿Es cierto que ella te empujó contra una bañadera y te lastimó las partes íntimas?”, le preguntó Cinthia Fernández a Morena, sobre un episodio que relató Jorge Rial y ella fue rotunda.

"Ella hizo un montón de cosas y fue verdad que me lastimó las partes íntimas al empujarme de una bañadera. Después ella tenía episodios donde nos ponía cera de depilar para lastimarnos". G-plus

"Ella hizo un montón de cosas y lo de la bañadera fue verdad. Después ella tenía episodios donde nos ponía cera para lastimarnos. Para mí no está bien de la cabeza", contó, mientras las "angelitas" se mostraban sorprendidas e indignadas. "¿Era cera de depilar?", preguntaron. "Sí, para quemarnos", rememoró.

“Desde que yo tengo uso de razón, ella fue así con nosotras. Siempre se sobresaltaba por cualquier cosa y nos pegaba desde muy chicas”, aseguró. “Cuando estaba Cuestión de peso me sentaba a las cinco de la tarde y me decía cuando yo era chica ‘si seguís comiendo vas a quedar así’. Era violencia física y psicológica, todo al mismo tiempo”, se lamentó.

También la joven recordó la primera agresión que recibió de quien era su madre. “Cuando tenía 6 años porque yo no quería tomar la leche me llevó a la peluquería y me cortó el pelo por la oreja”, reveló. “¡Estaba reloca! ¡Hay un montón de anécdotas así!”, concluyó More Rial, entre risas para quitarle, quizás, amargura a aquellos momentos.