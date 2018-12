De la mano del Bailando nació el romance de Jimena Barón (31) con Mauro Caiazza (33), su bailarín en el certamen del que fueron finalistas. Y si bien durante el primer tiempo de noviazgo él se mostró tímido y esquivo a hacer declaraciones sentimentales públicas, el tremendo mensaje de amor que le dedicó la actriz y cantante en la final lo ablandó.

"A Mauro, gracias por el cupidazo. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Sos un tipazo. Por eso a veces salto cuando escucho algo, porque no saben lo buena persona que es... Dios quiera que me vaya bien esta vez", dijo Jimena, minutos previos a que Sofi Morandi y Julián Serrano se coronaran campeones, por una mínima diferencia, en el masivo voto telefónico.

"Jime, te agradezco por ser tan bondadosa, por compartir tu vida conmigo y por todo el amor que me das. Quiero amarte, cuidarte cada día y que seamos siempre felices". G-plus

Agradecido por su tránsito en el certamen, Caiazza aprovechó el posteo de despedida de sus compañeros para expresar, especialmente, todo lo que siente por Jimena.

"Equipazo. Wow, me siento súper afortunado por haber tenido la posibilidad de laburar con dos grandes. Fue una experiencia increíble y me llevo los mejores recuerdos gracias a ustedes. Mati Napp, sos el número uno, tenés muchísimo talento, enseñás súper y tenés estilo. Pero la energía que manejás es inigualable, es un gran don que te hace brillar de una manera especial. Te agradezco de corazón por todo lo que me enseñaste y me hiciste crecer. Y a vos, @baronjimena, qué más decirte que te amo hasta el cielo. Sos una persona hermosa y una artista inmensa. Te agradezco por ser tan bondadosa, por compartir tu vida conmigo y por todo el amor que me das. Quiero amarte y cuidarte cada día y que seamos siempre felices. Quiero agradecer a todas las personas que nos apoyaron, que nos abrazan en la calle, que nos mandan mensajitos y que nos votaron. Gracias a todos ustedes pudimos cumplir el sueño del @grupoamigodeldiscapacitado. Ellos están felices y nosotros también", escribió Mauro.

Al ver la declaración de amor de su novio, Jimena le comentó, enamorada: "Lindo, lindo y bueno. Sos todo, mi amor. Te amo".