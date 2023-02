Gran Hermano: el peligroso furcio de Romina sobre la fulminante de Julieta Poggio en una charla con Camila

Mientras Julieta Poggio lavaba los platos en silencio, Romina Uhrig hizo una fuerte lectura de la fulminante que le hizo a Camila Lattanzio, en una intensa charla que tuvo con la participante fulminada y con Daniela Celis.

Sabiendo con seguridad que Julieta fue quien fulminó a Camila, Romina dio su picante punto de vista, en el que se mostró indignada y en desacuerdo con el accionar. Especialmente porque las consecuencias de la ejecución le jugaron en contra a Poggio, quien terminó en placa junto a su amiga Daniela.

Más sobre este tema Gran Hermano: la picante reacción de Coti Romero luego de que Julieta Poggio fulminara a Camila

ROMINA UHRIG, INDIGNADA CON LA FULMINANTE EN GRAN HERMANO

Romina: -Si a Camila no le hacían la fulminante, ustedes dos (Daniela y Julieta) no iban a placa. Estuvo muy mal.

Camila: -Sí, claramente. Fue a propósito.

Daniela: -Yo también creo eso.

"Si a Camila no le hacían la fulminante, ustedes dos, Daniela y Julieta, no iban a placa. Estuvo muy mal". G-plus

Romina: -¿Y por qué? Porque Tora y Nacho, queriendo o no, las tuvieron que votar a Juli o a vos. Las dos no iban (a placa). Se equiv... Lo hicieron para que vayan las dos.

Daniela: -Igual, Tora y Nacho tranquilamente pudieron haber votados a otras personas...

Romina: -A ustedes no. No se van a quemar así, tampoco.

"Se equivocaron", dijo Romina. En ese instante, se dio cuenta que estaba exponiendo el supuesto error de juego de Julieta y se calló. G-plus

Camila: -¿Pero no pensás que la fulminante pudo ser de alguno de ellos?

Romina: -A vos, seguro que sí (te fulminaban). A Dani no... Y yo soy de madera en esto, pero no caían las dos. Hasta Camila se da cuenta de que no iban a caer las dos.

Camila: -Pero Ro, pensá una cosa. Yo me imagino, si ustedes no la iban a querer hacer, ¿quién pudo haber hecho la fulminante? Uno de ellos, claramente.

Romina: -No, ni idea.

Más sobre este tema Julieta Poggio hizo la fulminante en Gran Hermano y estallaron las redes: ¿a favor o en contra?

ROMINA UHRIG, INDIGNADA CON LA FULMINANTE EN GRAN HERMANO

En la charla con Camila y Daniela, y mientras Julieta escuchaba sin emitir palabra de fondo, Romina cometió un tremendo furcio, que dejó en evidencia que sabe que Poggio fue quien se jugó la carta de la fulminante.

"Se equivocaron", dijo la exdiputada, sin terminar la palabra. En ese instante, Romina se dio cuenta que estaba exponiendo el supuesto error de juego de Julieta. ¿Se habrá dado cuenta Camila?