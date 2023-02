Gran Hermano: los contundentes consejos de Alfa a Camila tras salir de la placa de nominados

El jueves por la noche, Camila Lattanzio quedó totalmente shockeada con la decisión que tomó Julieta Poggio en Gran Hermano. La modelo prefirió sacarla a ella de la placa de nominados y dejarla a Romina Uhrig, su amiga adentro del reality.

En ese agitado marco, Alfa celebró que Camila no esté con un pie afuera de la casa de Gran Hermano y le dio contundentes consejos, con los que, prácticamente, le exigió que no sea buena onda ni complaciente con las chicas de la casa.

ALFA LE DIO CONTUNDENTES CONSEJOS A CAMILA EN GRAN HERMANO

"No seas boluda. Vos no tenés que hablar con nadie. Tenés que estar contenta porque saliste de la placa. Punto y aparte", le dijo Alfa a Camila, a solas en una de las habitaciones de Gran Hermano.

"Vos no tenés por qué ir a dar explicaciones. No tenés que dar las gracias como una loca". G-plus

Sumamente serio, continuó: "Vos no tenés que hablarle ni chuparle el cul... a Julita. No tenés que hablarle ni chuparle el cul... a Romina".

Ante la mínima intención de opinar de Camila, Walter la interrumpió y le siguió hablando: "Escuchame, porque creo que nunca te aconsejé mal. No vayas a condescender a La Tora porque está en la placa. No hagas absolutamente nada, Camila".

"¿Vos querés llegar a la final acá? Haceme caso. Si no me querés hacer caso, hacé lo que quieras", expresó.

Emocionada por salir de la placa de nominados, Camila le dijo a Alfa que quería ir a fumar al patio. Él le pidió que vaya más tarde porque estaba La Tora. Ella aceptó, y lo siguió escuchando.

"Te enfrías un poco y me hacés caso. Mirame bien. Vos no tenés que ir a hablar con Romina. Si habla con vos, conversá todo lo que quieras. Pero vos no tenés que ir a conversar con Romina ni tenés por qué ir a dar explicaciones. No tenés que dar las gracias como una loca, porque nadie te regaló nada", finalizó Alfa, con firmeza.