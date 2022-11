Gran Hermano 2022: Tomás Holder abandonó la TV y prefiere estar con su novia

Aunque fue breve el paso de Tomás Holder por Gran Hermano 2022, en los pocos días que estuvo dio más que hablar que muchos que hoy están dentro de la casa. El tiktoker, que protagonizó un tenso momento en vivo una nota con Georgina Barbarossa, desde hace unas semanas bajó la exposición y desapareció de las redes como de la televisión.

"Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo", aseguró, junto a una selfie en sus stories de Instagram desde Rosario.

"No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara", aseveró el joven de 21 años, mientras compartía fotos y videos junto a Paula Balbi, su novia.

TOMÁS HOLDER DE GRAN HERMANO 2022 VOLVIÓ A LAS REDES Y SE REFUGIA EN SU NOVIA

Las reacciones que tuvo después de su corta participación en el reality de Santiago del Moro, hicieron que el participante decida alejarse un tiempo.

“Levantarme y tenerla al lado así… Más un día de lluvia. Perfecto plan”, escribió, junto a postales con su pareja.