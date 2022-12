Gran Hermano 2022: Romina reveló la fuerte y dolorosa frase que Alfa le dijo en una pelea

A dos meses y medio de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago comenzaron a confrontar fuerte, pese a la buena relación que venían manteniendo todo este tiempo.

Cansada de las discusiones, pero puntualmente dolida por una fuerte frase que Alfa le dijo en plena pelea, Romina hizo catarsis con Daniela, Camila y La Tora y contó la desafortunada expresión del participante, vinculada a su maternidad y soltería.

"El otro día se re desubicó conmigo, me dijo 'quién te va a dar bola a vos con cuatro pibas'. No sabés cómo me habló. Y ahora se la vuelve a mandar", le dijo Romina a Daniela, en el cuarto, mientras La Tora y Camila escuchaban la furia de su compañera con Alfa.

ROMINA Y ALFA PELEARON POR EL BAÑO EN GRAN HERMANO 2022

Uhrig expuso la frase que le dijo Alfa luego de discutir por el uso del baño: ella quería ingresar a hacer pis y él había trabado la puerta porque se estaba bañando. Y se cruzaron feo.

"No puedo entrar al baño. Dale, Alfa dejá abierto...", le reclamó Romina. Y él le contestó: "Me estás rompiendo los huevos".

"¡Qué malhumorado que sos! ¡Sos insoportable!", le retrucó ella, mientras su compañero se iba del lugar ofuscado. "La insoportable sos vos. Me voy porque tengo ganas", concluyó Alfa.

El DESCARGO DE ROMINA EN EL CONFESIONARIO TRAS SUS CRUCES CON ALFA

"Me tiene harta contestando así. Es insoportable y se pasa con las palabras. Algo hay que decirle, porque a mí ya me cansa. Es un hombre que no tiene filtro. Se va de boca. Estas situaciones no las soporto más. Le tuve demasiada paciencia", le advirtió Romina a "Gran Hermano".

"Le voy a contestar de una forma que no está buena. No van a terminar las cosas bien… No le voy a hablar más", agregó Romina, enojadísima. Sin embargo, horas después Alfa hizo un mea culpa y se reconciliaron.