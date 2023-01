Gran Hermano 2022: Maxi y La Tora están hartos de Alfa y no pueden creer que todavía no lo hayan eliminado

Lucila ‘la Tora’ Villar y Maxi Giudici recordaron indignados todos los episodios de Walter Santiago, más conocido como Alfa, por los que fue fuertemente criticado y repudiado durante su estadía en Gran Hermano.

“La del dedo en la boca a Camila mí me pareció desagradable totalmente. Alfa no venía de lavarse las manos y le metió el dedo a una chica que hacía dos días que conocía... fue muy fuerte todo lo que hizo”, dijo el novio de Juliana Díaz.

Por su parte, Lucila comentó: “Ojalá ahora que Coti está afuera aclare bien lo que pasó en la pieza, porque ella dijo 58 versiones. Quiso jugar con un tema muy delicado, entonces si pasó un tema así, ahora quién va a saltar”.

“Lo vio todo el mundo. No puede ser que a mí solo me haya reventado tanto lo que hizo. Lo sancionaron, pero realmente como que la gente no... si no lo sacaron ahí no lo saca más nada ni nadie”, sumó por su parte Maxi.

EL MAGO SIN DIENTES ES ACUSADO DE BENEFICIAR A ALFA CON UN CALL CENTER

Mariano Caprarola reveló en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) que el Mago Sin Dientes habría puesto en funcionamiento un call center para beneficiar a Alfa en Gran Hermano.

Por su parte, en diálogo con Gossip, Pablo Cabaleiro se defendió: “Nada que ver, con Alfa acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar o armara grupos de WhatsApp y de fans, y es lo que hice”.