Gran Hermano 2022: Martina se quebró al ver a La Tora llorando y contó que fue abusada

Martina Stewart Usher se quebró en A la Barbarossa al ver a La Tora súper conmovida en el confesionario de Gran Hermano 2022.

“A mí me dolió mucho verla así. Más me duele la gente de afuera que comente, que la juzguen. Pongámonos un poco en el lugar del otro, dejemos de criticar”, dijo.

Luego, continuó angustiada: “Tuvo un abuso, tuvo un acoso y se sintió representada con Coti. Y lo único que hace es defenderla”.

“No comparto que porque fue abusada o acosada, ahora no puede decir pet... no entiendo. A mi angustia porque la veo mal”, sentenció la exparticipante del reality.

MARTINA DE GRAN HERMANO 2022 CONTÓ QUÉ PARTICIPANTE LE GUSTABA

Después de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Martina Stewart Usher contó en A la Barbarossa qué participante del reality le gustaba.

“Lo extraño bastante a Nachito. Me gustaba. Los dos histeriqueábamos. No sé por qué no chapamos. Tengo que volver a entrar para chapármelo. O entro yo o que salga él”, confesó.