Gran Hermano 2022: la madre de La Tora defendió a su hija por haberse quitado el micrófono

Luego de que La Tora haya recibido una fuerte sanción por parte de Gran Hermano por desobedecido las reglas y sacarse el micrófono para hablar con un compañero de reality, Gladys sentó postura y salió en defensa de su hija.

“A mi hija la veo auténtica", fue lo primero que respondió la señora después de que el cronista de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, le consultara sobre la actitud que adoptó la participante en las últimas semanas.

“Ella está jugando. Yo soy la mamá y la conozco. Si tiene que pedir perdón por algo que se equivocó, lo va a hacer ella. Mi hija está adentro, nosotros estamos afuera, y lo vemos distinto", agregó.

"Y esto de que se sacó el micrófono, ¿cómo lo viste vos?", insistió el cronista. Pero Gladys no dudó con su respuesta: "En todos los Gran Hermano se sacaron el micrófono. Así que bueno, veremos. La van a amar a Lucila cuando la conozcan. La amo y venimos a hacer el aguante".

Tras escucharla, la amiga de La Tora intervino: "Es ella, no hay mucho más para decir. Cuando salga, a va a dar sus declaraciones y dirá todo lo que tenga que decir afuera de la casa. Nosotros, como familiares y amigos, no queremos decir nada y no podemos tampoco".

JULIETA APUNTÓ FUERTE CONTRA LA TORA EN LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO

En medio de la adrenalina que se vivió en la casa de Gran Hermano 2022 por vivirse una nueva gala de nominación, Julieta Poggio sorprendió al dar sus argumentos sobre por qué eligió a La Tora para que vaya a placa.

“La nominación de hoy fue la que más me costó decidir porque, por primera vez, voy a nominar a dos personas con las que tengo muy buena relación, nunca tuve ningún problema, me llevo muy bien, pero intento pensar con la cabeza fría y cuál sería la mejor estrategia para mi juego”, comenzó diciendo la participante,

“Por eso, le voy a dar mis primeros dos votos a La Tora más que nada porque hubo algunas actitudes de ella que no me cierran. Siento que a veces como que se quiere meter en todo o tener la última palabra. O siento que ella piensa que tiene más poder o más juego que otras personas y no me copa mucho eso”, agregó.

Y cerró, firme: “Y a la segunda persona que voy a votar es a María Laura, “La Cata”. Tampoco nunca tuve ningún problema con ella, pero siento que ellas dos claramente juegan juntas y, más o menos, son por las mismas razones”.