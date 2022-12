Gran Hermano 2022: el llanto de Julieta Poggio tras el ingreso de Ariel y Camila, y por estar en placa

Julieta de Gran Hermano está angustiada. A su preocupación por estar en placa con Daniela y Romina, se sumó la llegada de dos nuevos participantes, Camila y Ariel.

Luego de que los nuevos "hermanitos" se instalaran en la casa, Julieta salió al jardín y, quebrada en llanto, expresó cómo se siente, haciendo hincapié en que tiene miedo de irse de la casa.

En primer lugar, la modelo le remarcó a Romina que no quiere que la reemplace por Camila a la hora de entrenar. "Me puse celosa porque vas a entrenar con ella", le dijo Poggio. Abrazándola, Romina le contestó: "¡Ay, no, no! Está bien, no".

JULIETA DE GRAN HERMANO TIENE MIEDO DE QUEDARSE AFUERA DE LA CASA

En otra instancia de su charla con Nacho y Romi, mientras comía y lloraba, manifestó su temor de quedarse afuera del reality.

"Me puse mal porque no me quiero ir", dijo Julieta. Cuando le remarcaron que no se iría, ella respondió, muy angustiada: "No sé, me puse mal".