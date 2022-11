Gran Hermano 2022: Julieta respondió si tiene ganas de chapar y las cámaras apuntaron a Marcos

Luego del apasionado beso de Thiago y Daniela, Santiago del Moro le preguntó a Julieta Poggio si le dieron ganas de besar a alguien en la casa y la cámara puso en primer plano a Marcos, compañero con quien tiene mucha química.

"Juli, ¿vos andás con ganas de besar ahí?", le preguntó el conductor del reality a la modelo. Seria, Poggio respondió: "No, no, no. La verdad que no. Extraño mucho a mi novio".

Ante la contundente negativa y el clima de incomodidad en la casa, porque la cara de Marcos estaba en pantalla, Del Moro le preguntó a Daniela por la tajante respuesta de Julieta, y ella contestó: "Realmente, Juli extraña mucho a su novio. Está todo el tiempo pensando en él. Lucca te mandamos un beso grande y espero conocerte cuando salga".

PÍCARO CONSEJO DE SANTIAGO DEL MORO A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2022

Teniendo en cuenta que muchos participantes tienen historias de amor por fuera del reality, Santiago del Moro aprovechó el fogoso chape de Thiago y Daniela para darles un pícaro consejo.

"Lo que pasa en la casa, queda en la casa. Debería estar todo permitido, chicos. Todo es entendible. Todo se charla después", dijo el conductor, sin lograr que Julieta Poggio cambie su declaración.