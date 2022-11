Gran Hermano 2022: Juliana, la Tora y Cata desenmascararon a Coti tras la espontánea

Coti se convirtió en la primera participante de Gran Hermano 2022 en hacer una “espontánea” y de esa manera se ganó la admiración de los espectadores, que alabaron su estrategia y la compraron con Cristian U, el mejor jugador del reality según los fans.

Pero, tras la salida de Mora de la casa, la correntina sufrió un imprevisto cuando alguien pasó por las inmediaciones de la casa al grito de “Coti hizo la espontánea”, lo cual la expuso irremediablemente ante sus compañeros, que comenzaron a hablar de ella a escondidas.

Este miércoles, en la previa a las nominaciones semanales, Santiago del Moro presentó un video en el que se puede ver a la Tora, Juliana y Cata debatieron entre ellas el papel de Coti, y cuestionaron seriamente la actitud de la joven, que intentó fingir que nada había pasado.

LA TORA, JULIANA Y CATA DE GRAN HERMANO 2022 REPLANTEARON SU ESTRATEGIA FRENTE A COTI

"Cuando fue lo de Mora, que a mí Agustín me dijo 'te vas a querer morir cuando veas que yo no hice la espontánea, Cata'...", dijo la catamarqueña. "Le gritaron 'Coti, traidora' y eso lo gritaron por la vez pasada, no por esta vez. Yo me di cuenta que se hizo la bol... cuando anoche estábamos jugando", agregó.

"Yo igual el llanto ya no lo creo", dijo por su parte La Tora. "¿Sabés por qué ahora el llanto no lo creo? Porque anoche le hizo trampa a Nacho y se largó a llorar, diciéndole a Nacho que no le hacía trampa. Ahí dije yo '¡Qué actriz!'", agregó Cata.

"Es cínica", opinó La Tora, y agregó: "A mí me vive llorando, bolu... Yo entré como un caballo. Vino varias veces a decirme '¿Puedo hablar con vos?', '¿Me dás un consejo? Es obvio que ella la votó a Mora, ¿recién ahora te das cuenta?".

"No es por el voto, es por la actitud. Yo si alguien no me cae bien, la voto. Pero no voy a ir a sobarte la espalda y después meterte el voto. Con esa actitud ya te das cuenta cómo es la persona acá en el juego. Ella viene y te dice '¿Tora, todo bien?' y después va y te la mete. Entonces vos tenés que tener súper cuidado", advirtió Cata.

¿Se viene una estrategia conjunta para nominar a Coti?