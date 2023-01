Gran Hermano 2022: la hermana del Conejo habló de la relación con Coti

Karen Quiroga, la hermana del Conejo, habló en El Show de Ulises Jaitt (por Radio XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs).

"¿Cómo definís la relación con Coti? ¿Es tóxica?", preguntó Ulises. "Creo que están demasiado uno encima del otro. También hay que ver el contexto, es un juego y hay cosas que cuesta a nosotros de este lado descifrarlo. No dejan de ser seres sintientes que están ahí", respondió Karen.

EL FUTURO DE LA RELACIÓN ENTRE COTI Y EL CONEJO

Ulises Jaitt le preguntó a Karen qué opinaba sobre la pelea que tuvieron en la casa Coti y el Conejo: "No estoy de acuerdo con esa situación, los insultos. Siempre conviene poner un freno, respirar, pensar. Creo que fue el enojo, el cansancio. El aislamiento es duro también".

"¿Te gustaría como cuñada afuera?", preguntó el conductor.

"Uno no puede juzgar a través de un reality. No la conozco, si a él le hace bien lo vamos a apoyar. Capaz tenemos la posibilidad de conocerla, no sabemos todavía", contestó Karen.

Fotos: gentileza Telefe