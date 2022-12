Gran Hermano 2022: fuerte pedido de Nazarena Vélez tras los repudiables dichos de Agustín sobre Julieta

Nazarena Vélez miró a cámara en LAM y opinó a fondo sobre los repudiables comentarios machistas que Agustín hizo de Julieta Poggio en Gran Hermano 2022. Incluso, la artista y panelista se animó a pedir que Frodo sea expulsado del reality.

"Lo que está haciendo Agustín es un asco. A ese chico lo tiene que sacar a la mierda, si se pone pesado", dijo Nazarena, seria.

Más sobre este tema Nazarena Vélez le hizo un fuerte reclamo a la Cata de Gran Hermano por una charla que tuvo con Agustín sobre su sexualidad

Y Carolina Molinari apuntó: "Él dio 'ya la respeté demasiado'. ¿Qué es respetarla demasiado? Y dijo, 'si me canso porque no me da bola, la mando a placa'".

"Lo que está haciendo Agustín es un asco. A ese chico lo tiene que sacar a la mierda, si se pone pesado". G-plus

Indignada y empática con Julieta, Vélez arremetió sin filtros contra Agustín: "No, es un asco. Está loco. Si sos un degenerado, en algún momento lo mostrás. Este chico está border".

Acto seguido, Yanina Latorre no le adjudicó el comportamiento de Agustín a la abstinencia sexual por el encierro: "Desmitifiquemos un poco, porque que no estés teniendo sexo, no entrás en esta locura. Él dijo que lo hacía todos los días".

"Sos un degenerado... Tenés un problema. Todo lo que dijo de Julieta me parece horrible". G-plus

Y Nazarena Vélez cerró su fuerte opinión sin rodeos: "Sos un degenerado... Tenés un problema. Todo lo que dijo de Julieta me parece horrible".

LOS REPUDIABLES COMENTARIOS DE AGUSTÍN SOBRE JULIETA EN GRAN HERMANO 2022

Agustín "Frodo" Guardis está en el centro de la escena por los desafortunados comentarios que hizo de Julieta Poggio en Gran Hermano 2022.

Más sobre este tema La mamá de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022, furiosa con Agustín por los desafortunados comentarios sobre su hija

"Qué linda que es esa chica. Está más buena que comer pollo con la mano. Es una cosa…", le dijo Frodo a Maxi sobre la modelo.

En otro momento, Agustín le pidió a Coti que le hiciera de celestina con Juli: "Me tenés que hacer gancho, negra. Me quiero ir de acá por lo menos dándole un beso".

"Qué ganas de comerle la boca que tengo", exclamó ante Thiago.

Al verla maquillarse frente a un espejo, con una minifalda que le marcaba la cola, Agustín manifestó: "Garrote, garrote y garrote".