Gran Hermano 2022: Alfa cruzó con furia a Marcos y hasta se burló de su forma de hablar

La paciencia de Walter Alfa Santiago con Marcos Ginocchio se agotó, y lo dejó en claro en un furioso descargo con Camila Lattanzio en un diálogo en la cocina de Gran Hermano 2022.

"Ya me tiene los hue… llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", apuntó Walter contra Marcos mientras lo imitaba de forma burlona.

Indignado, Alfa continuó su ridiculización a Marcos: "Bolú, vos siempre mirás el piso porque no podés mirar a los ojos".

"No saben hablar y se quieren hacer los profesores. No tienen un discurso de más de 10 palabras. Eso es otra cosa, el vocabulario", cerró Alfa de Gran Hermano 2022 contra Marcos.

EL CONSEJO DE ALFA DE GRAN HERMANO A CAMILA MIENTRAS DENIGRABA A MARCOS

Mientras Camila Lattanzio escuchaba en silencio cómo Walter Alfa Santiago denigraba a Marcos Ginocchio, su amor imposible, el imbatible en el teléfono le dio una sugerencia a su competidora.

"¿Te doy un consejo? Leé mucho, aunque sea llévate libros y lee mucho, porque el vocabulario te lo da la lectura".

Al final, Camila le dijo que ella tiene el hábito de la lectura, Alfa fulminó a Marcos Ginoccio: "No sabe leer. 'eh, ¿qué pasa? ¿tan todos locos?'. No tienen discurso. No tienen vocabulario".