Gran Hermano 2022: Agustín lo ayudó a Thiago a vencer el miedo de leer en voz alta

Agustín, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano, tuvo un conmovedor gesto con Thiago, uno de sus compañeros en la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando Thiago, que ganó la prueba de liderazgo, se enteró de que debería leer los comunicados de "Big" al aire. Esto lo inquieta porque no se siente seguro leyendo ante la mirada atenta de sus compañeros.

"No sé por qué... Sé leer, pero no me gusta leer en público. Me da vergüenza y me trabo todo”, dijo Thiago, preocupado. Entonces, Agustín le dio una mano enorme para superar ese miedo.

AGUSTÍN DE GRAN HERMANO AYUDÓ A THIAGO A SACARSE SU MIEDO DE LEER EN PÚBLICO

Lejos de burlarse o mostrarse indiferente, Agustín apoyó a Thiago.

"Eso no es porque leés mal, es porque te da vergüenza y te trabás”, lo incentivó.

Acto seguido, le remarcó que lee bien porque cuando lo hace en voz alta no se traba.

Y lo animó a practicar con lo que encontró en la casa, como envoltorios de galletitas de chocolate, gesto que fue aplaudido en las redes.